تعادل بيتيس وإشبيلية وفوز فالنسيا على أوساسونا في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

انتهت المواجهة بين ريال بيتيس وضيفه إشبيلية بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح ريال بيتيس التسجيل عبر لاعبه أنطوني في الدقيقة السادسة عشرة، وأضاف ألفارو فيدالغو الهدف الثاني لأصحاب الأرض، غير أن إشبيلية قلص الفارق عن طريق ألكسيس سانتشيث من رأسية متقنة من داخل المنطقة، ونجح في تعديل النتيجة عبر إيساك روميرو.

وفي مباراة ثانية فرض إلتشي التعادل على ضيفه إسبانيول بهدفين لمثلهما.

وفاز فالنسيا على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، أحرزه لارجي رامازاني من علامة الجزاء بحلول الدقيقة 67.