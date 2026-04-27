مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس-سانا

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء غد الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء في باريس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدخل النادي الباريسي المواجهة متسلحاً بصفته حامل اللقب، ومدفوعاً برغبة كبيرة للوصول إلى النهائي للمرة الثانية توالياً تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، ومن المتوقع أن يكون باريس سان جيرمان مكتمل الصفوف، حيث استعاد جميع ركائزه الأساسية، في التوقيت الأهم من مشوار البطولة القارية.

وحقق باريس سان جيرمان أطول سلسلة انتصارات أوروبية له هذا الموسم، حيث حصد أربعة انتصارات متتالية على تشلسي وليفربول، مسجلاً 12 هدفاً، ليبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

في المقابل، يصل بايرن ميونخ إلى باريس منتشياً بإقصاء ريال مدريد في ربع النهائي، وعينه على استعادة بريقه الأوروبي.

وحقق النادي بقيادة المدرب كومباني الفوز في مبارياته السبع الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، بعد انتصارين متتاليين على ريال مدريد بنتيجة 2-1 و4 -3 في ربع النهائي.