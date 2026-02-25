مواجهات مثيرة في إياب ملحق أبطال أوروبا أبرزها ريال مدريد وبنفيكا

عواصم-سانا

تقام مساء اليوم مواجهات مثيرة في إياب ملحق الدور المؤهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يتصدرها لقاء ريال مدريد مع بنفيكا، وباريس سان جيرمان مع موناكو.

وتحظى مباراة ريال مدريد وبنفيكا، على ملعب سانتياجو برنابيو، في مدريد، الحادية عشرة ليلاً بتوقيت دمشق، باهتمام بالغ، حيث يدخل بنفيكا ومدربه جوزيه مورينو بحماسة ورغبة لتكرار ما فعله في آخر جولات الدور الأول، حيث فاز على الريال (4-2) وجره إلى الملحق، فيما يرغب الريال بحسم التأهل مستفيداً من دعم جمهوره وفوزه ذهاباً على بنفيكا (1-0) في عقر داره.

وعلى ملعب حديقة الأمراء في باريس يلتقي باريس سان جيرمان بضيفه موناكو في الحادية عشرة ليلاً بتوقيت دمشق، ويطمح الفريق الباريسي حامل اللقب للفوز مجدداً، وحصد بطاقة التأهل بعد أن فاز ذهاباً (3-2).

ويدخل يوفنتوس الإيطالي إلى مباراته مع غلطة سراي التركي في الحادية عشرة ليلا بتوقيت دمشق مثقلاً بخسارته ذهاباً بنتيحة (5-2) في مهمة شبه مستحيلة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وتبدو مهمة أتالانتا الإيطالي صعبة أمام دورتموند الألماني في التاسعة إلا ربعاً ليلاً بتوقيت دمشق، بعد أن خسر ذهاباً منه (2-0)، وخاصة أن دورتموند يعيش فترة فنية ناجحة، بعد أن عزز موقعه في المركز الثاني في جدول الدوري الألماني.

وكانت أندية نيوكاسل الإنكليزي وباير ليفركوزن الألماني وأتليتيكو مدريد الإسباني وبودو غليمت النرويجي، تأهلت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكرة القدم بفوزها، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بالملحق المؤهل، على التوالي على أندية كاراباخ الأذري وأولمبياكوس اليوناني وكلوب بروج البلجيكي وإنتر ميلان الإيطالي.