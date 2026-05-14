قائمة لأبرز المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2026‏

دمشق-سانا
من المنتظر أن يشهد كأس العالم بكرة القدم الذي تنطلق منافساته في الحادي عشر من الشهر المقبل في كندا والمكسيك وأمريكا، منافسة قوية بين المنتخبات للوصول إلى منصة التتويج، إضافة إلى منافسة مرتقبة على لقب الحذاء الذهبي لأبرز الهدافين في البطولة.
وستكون الفرصة متاحة أمام مجموعة كبيرة من المهاجمين لإظهار قدراتهم، ولا سيما أن النسخة الحالية من البطولة ستقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً، وبكل تأكيد ستشهد الملاعب ولادة مواهب متميزة في تسجيل الأهداف.
وشهدت النسخة السابقة في قطر 2022 منافسة قوية على لقب الحذاء الذهبي التي حصدها الفرنسي كيليان مبابي برصيد 8 أهداف، متخطياً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 7 أهداف، تلاه مواطنه ألفاريز برصيد 4 أهداف.
واختارت مجلة سبورتس إليستريتد قائمة لأفضل المرشحين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 وهم:
– كيليان مبابي (فرنسا).
- هاري كين (إنكلترا).
– إيرلينغ هالاند (النرويج).
– ليونيل ميسي (الأرجنتين).
– لامين جمال (إسبانيا).
– كريستيانو رونالدو (البرتغال).
– فينيسيوس جونيور (البرازيل).
– رافينيا (البرازيل).
– عثمان ديمبيلي (فرنسا).
– لوتارو مارتينيز (الأرجنتين).