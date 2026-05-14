قائمة لأبرز المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2026‏

دمشق-سانا

من المنتظر أن يشهد كأس العالم بكرة القدم الذي تنطلق منافساته ‏في الحادي عشر من الشهر المقبل في كندا والمكسيك وأمريكا، ‏منافسة قوية بين المنتخبات للوصول إلى منصة التتويج، إضافة إلى ‏منافسة مرتقبة على لقب الحذاء الذهبي لأبرز الهدافين في البطولة‎.

وستكون الفرصة متاحة أمام مجموعة كبيرة من المهاجمين لإظهار ‏قدراتهم، ولا سيما أن النسخة الحالية من البطولة ستقام للمرة ‏الأولى بمشاركة 48 منتخباً، وبكل تأكيد ستشهد الملاعب ولادة ‏مواهب متميزة في تسجيل الأهداف‎.

وشهدت النسخة السابقة في قطر 2022 منافسة قوية على لقب ‏الحذاء الذهبي التي حصدها الفرنسي كيليان مبابي برصيد 8 ‏أهداف، متخطياً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 7 ‏أهداف، تلاه مواطنه ألفاريز برصيد 4 أهداف‎.

واختارت مجلة سبورتس إليستريتد قائمة لأفضل المرشحين للفوز ‏بجائزة الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 وهم‎:

– ‎كيليان مبابي (فرنسا)‌‎.

‎- ‎ هاري كين (إنكلترا)‌‎.‎

– ‎إيرلينغ هالاند (النرويج)‌‎.‎

– ‎ليونيل ميسي (الأرجنتين)‌‎.‎

– لامين جمال (إسبانيا)‌‎.

– كريستيانو رونالدو (البرتغال)‌‎.‎

– ‎فينيسيوس جونيور (البرازيل)‌‎.‎

– ‎رافينيا (البرازيل)‌‎.‎

– عثمان ديمبيلي (فرنسا)‌‎.‎

– ‎لوتارو مارتينيز (الأرجنتين)‌‎.