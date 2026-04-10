البعثة الرياضية السورية تغادر غداً إلى الصين للمشاركة في الألعاب الآسيوية الشاطئية

دمشق-سانا



تغادر غداً السبت، البعثة الرياضية السورية إلى الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة، المقررة في مدينة سانيا بين الـ 22 و الـ 30 من نيسان الجاري.

وتشارك سوريا بست ألعاب هي: السباحة، والكرة الطائرة الشاطئية، والمصارعة، والجوجيتسو، والكبادي، والترياثلون.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات:

السباحة: أسامة طرابلسي ومحمد كنان الغريب.

الجوجيتسو: إبراهيم سطاس، وإبراهيم نصيرات، وتامبي عمر وناديا عساف.

الكبادي: لجين عز الدين وليث الخراط ونور عز الدين ورؤى الصالحي وساندرا عبيد وغفران التركي وميرا ملص وسمير براكنة والمؤيد بالله قدسي.

الترياثلون: إيهاب خلوف ودركلات سيزر شومري.

الكرة الطائرة الشاطئية: لويزا موسى وماغي الشيخ وكتيبة البيريني وعروة السقا .

المصارعة: أنس الخالدي ومحمد العبيد وخالد العلي الرفاعي وأنور شرفاوي.

ويشرف على تدريب منتخبات سوريا المشاركة بالبطولة، كل من: محمد ماردنلي (سباحة)، وحازم رمضان (جوجيتسو)، وفراس قصار (كرة طائرة شاطئية)، وعادل فرج (ترياثلون)، وفراس العلي الرفاعي (مصارعة)، وبسام جوهرة (كبادي).

وشهدت مدينة سانيا الأسبوع الماضي سباق تتابع شعلة الدورة، بمشاركة 74 عداءً قطعوا مسافة تجاوزت 10 كيلومترات على امتداد الساحل، في مشهد رياضي مميز جمع بين التنافس وجمال الطبيعة، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاق الحدث القاري بمشاركة واسعة من مختلف الدول الآسيوية وفي 14 لعبة رياضية.