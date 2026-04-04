تشلسي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

لندن-سانا

تأهل تشلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه بورت فايل، متذيل الترتيب في الدرجة الثالثة، 7- صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

سجل أهداف تشيلسي كل من جوريل هاتو في الدقيقة 2، وجواو بيدرو في الدقيقة 25، وجوردان غابرييل خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42، وتوسين أدارابيويو في الدقيقة 56، وأندري سانتوس في الدقيقة 69، وإستيفاو ويليان في الدقيقة 82، وأليخاندرو غارناتشو في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.

وخاض تشلسي المواجهة منقوصاً من الأرجنتيني إينزو فيرنانديس الذي قررت إدارة النادي إيقافه لمباراتين.

وجاءت هذه النتيجة في وقت يعيش فيه النادي فترة صعبة بسبب سوء النتائج، والخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا.