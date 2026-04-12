الطاقة الذرية السورية تنظم دورة متخصصة لرفع كفاءة فرق الكشف الإشعاعي في إدارة الجمارك

دمشق-سانا

نظّمت هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك دورة تدريبية مخصّصة للعاملين في مجال الكشف الإشعاعي، بالمركز التدريبي للعلوم والتقانات النووية في دمشق، وذلك بهدف تعزيز جاهزية المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة فرق الكشف الإشعاعي العاملة في إدارة الجمارك.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها في تلغرام، اليوم الأحد، أن هذه الدورة الرابعة التي استمرت لمدة أسبوعين، وشارك فيها 25 موظفاً من مختلف فروع الجمارك، تضمنت محاضرات علمية حول طبيعة الأشعة المؤيّنة وطرق قياسها، إلى جانب تدريبات عملية ميدانية تحاكي سيناريوهات محتملة لدخول مواد مشعّة عبر الحدود، وكيفية التعامل معها وفق بروتوكولات الأمان والاستجابة المعتمدة.

وبيّنت الهيئة أن هذه الدورة ركزت على تعزيز قدرات فرق الكشف الإشعاعي في المنافذ الحدودية، وتمكينها من استخدام أجهزة القياس والرصد بكفاءة، بما يضمن رفع مستوى الحماية في نقاط العبور.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه التدريبات تأتي ضمن برنامج تدريبي وطني متكامل يهدف إلى بناء كوادر متخصّصة في الأمن والأمان النووي والإشعاعي، وتعزيز التزام الجهات الوطنية بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وكانت هيئة الطاقة الذرية السورية نظّمت أوائل شهر نيسان الجاري دورة تدريبية متخصصة في الاستجابة للطوارئ الإشعاعية، استهدفت أطباء الطوارئ وكوادر صحية، لتعزيز جاهزيتهم وتمكينهم من التدخل السريع والفعّال عند وقوع الحوادث الإشعاعية.

الطوائف المسيحية في سوريا التي تتبع التقويم الشرقي تحتفل بعيد الفصح المجيد
الأمن الداخلي في اللاذقية يدعو الأهالي لليقظة والتكاتف بمواجهة محاولات الفوضى والتخريب
وزير الطوارئ: حادثة الحسكة تؤكد الحاجة لفرق إنقاذ سريعة وسلامة الأرواح فوق أي اعتبار
القبض على عصابة تمتهن سرقة السيارات في حلب
القائد الشرع يستضيف وفداً من الجالية السورية في ألمانيا
