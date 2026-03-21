اتحاد كرة السلة يصدر جدول مباريات الأسبوع الأول لإياب دوري الرجال

دمشق/21/3/2026/سانا

أصدر اتحاد كرة السلة جدول مباريات الأسبوع الأول من مرحلة الإياب لدوري كرة السلة للرجال، والذي سينطلق يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ويستمر لثلاثة أيام.

وفي التفاصيل، يلتقي في الأسبوع الأول من الإياب حمص الفداء مع النواعير في صالة غزوان أبو زيد الرياضي بحمص في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني يلتقي الحرية مع الشبيبة وأهلي حلب مع الكرامة على التوالي في صالة الشهباء في حلب، بينما يواجه الوحدة منافسه الجيش في اليوم الثالث على أن يحدد المكان لاحقاً.

وكانت مرحلة الذهاب انتهت بحلول فريق النواعير في صدارة ترتيب الفرق برصيد 14 نقطة، يليه أهلي حلب بذات الرصيد، لكنه يتأخر عنه بفارق التسجيل، ويأتي الوحدة وحمص الفداء على التوالي مباشرة خلفهما بـ 13 نقطة لكل منهما، وحلّ الشبيبة في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، ويليه الكرامة بـ12 نقطة، ثم الحرية والجيش على التوالي بـ 10 نقاط لكل منهما، ثم الثورة تاسعاً برصيد 8 نقاط.