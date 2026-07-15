إسبانيا تقصي فرنسا وتتأهل لنهائي كأس العالم

GettyImages 2286107571.jpg إسبانيا تقصي فرنسا وتتأهل لنهائي كأس العالم

واشنطن-سانا

حجز منتخب إسبانيا بطاقة العبور الأولى إلى نهائي كأس العالم 2026، بفوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة دالاس الأمريكية، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

سيطر المنتخب الإسباني على مجريات المباراة منذ بدايتها، ونجح في التفوق بالشوط الأول بهدف سجله أويارزابال من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 22، واستمر التألق الإسباني في الشوط الثاني ليضيف بيدور بورو الهدف الثاني في الدقيقة 57، مانحاً منتخب بلاده بطاقة التأهل للمباراة النهائي.

وسيلاقي المنتخب الإسباني الذي وصل للنهائي للمرة الثانية في تاريخه، الفائز من مواجهة الأرجنتين حامل اللقب مع المنتخب الإنكليزي المقررة غداً.

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