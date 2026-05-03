“فاينال 6” لدوري سلة الرجال ينطلق غداً.. مواجهات مرتقبة في رحلة البحث عن اللقب

دمشق-سانا

يترقب جمهور كرة السلة السورية بشغف، انطلاق منافسات دور الـ “فاينال 6” لدوري الرجال يوم غد الإثنين، بمشاركة أندية (حمص الفداء، الوحدة، أهلي حلب، النواعير، الكرامة، والشبيبة)، في رحلة البحث عن لقب موسم 2026.

ووفقاً للجداول المعتمدة من اتحاد كرة السلة، تنطلق المنافسات غداً بلقاء يجمع الشبيبة وحمص الفداء في صالة الشبيبة، وتستمر الإثارة يوم الثلاثاء الـ 5 من أيار بمواجهة الكرامة والوحدة في صالة غزوان أبو زيد بحمص، تليها مباراة النواعير وأهلي حلب يوم الأربعاء الـ 6 من أيار في صالة ناصح علواني بحماة، وفي يوم الجمعة الـ 8 من أيار تقام مواجهة حمص الفداء والكرامة في صالة غزوان أبو زيد، بينما يستضيف الشبيبة أهلي حلب السبت الـ 9 من أيار.

وتنتقل المنافسة إلى صالة الفيحاء بدمشق الأحد الـ 10 من أيار بلقاء الوحدة والنواعير، ليعود الكرامة لمواجهة الشبيبة الأربعاء الـ 13 من أيار في حمص، وتتجه الأنظار الخميس الـ 14 من أيار إلى صالة الشهباء بحلب لمتابعة “كلاسيكو السلة” بين أهلي حلب والوحدة، ثم يقام لقاء النواعير وحمص الفداء الجمعة الـ 15 من أيار في حماة، في حين يستضيف الشبيبة فريق الوحدة الأحد الـ 17 من أيار.

وتتواصل الإثارة يوم الإثنين الـ 18 من أيار بلقاء يجمع حمص الفداء وأهلي حلب في صالة غزوان أبو زيد، وتستضيف الصالة ذاتها مواجهة الكرامة والنواعير الثلاثاء الـ 19من أيار، بينما تتجه الأنظار الجمعة الـ 22 من أيار إلى صالة الفيحاء الرئيسية بدمشق لمتابعة المباراة بين الوحدة وحمص الفداء، تليها مواجهة أهلي حلب والكرامة السبت الـ 23 من أيار في صالة الشهباء.

وتختتم مرحلة الذهاب من هذه السلسلة يوم الأحد الـ 24 من أيار بمباراة النواعير والشبيبة في صالة ناصح علواني بحماة، علماً أن جميع المباريات المذكورة تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتنص تعليمات هذه المرحلة على اللعب بنظام الدوري المنتظم (ذهاباً وإياباً)، حيث يخوض كل فريق 10 مباريات، مع الاحتفاظ بالنقاط التي جمعت خلال الدور المنتظم.

ويدخل نادي حمص الفداء المنافسات متصدراً برصيد 28 نقطة، يليه الوحدة وأهلي حلب والنواعير بـ27 نقطة لكل منهم، بينما يحل الكرامة خامساً بـ 25 نقطة، والشبيبة سادساً بـ 24 نقطة، ويتأهل في نهاية هذه المرحلة أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي “الفاينال فور”.

وتشهد هذه المرحلة سباقاً لتدعيم صفوف الأندية بصفقات احترافية للاعبين أجانب جدد، لتعويض الثغرات الفنية ورفع مستوى التنافس، وتركز التعزيزات على التعاقد مع محترفين بمستوى عال في مركزي “الارتكاز” و”صناعة اللعب”، ما يعد الجماهير بمباريات ندية ومثيرة لا تحسم نتائجها إلا في اللحظات الأخيرة.