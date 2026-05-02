الكرامة يدعم سلة الرجال بالمحترف الأمريكي جيريمياه غامبريل لتعزيز صفوفه في “الفاينال 6”

حمص-سانا

أعلنت إدارة نادي الكرامة تعاقدها رسمياً مع لاعب كرة السلة الأمريكي جيريمياه غامبريل (Jeremiah Gambrell Jr) للانضمام إلى صفوف فريق الرجال، وذلك ضمن خطة الإدارة لتدعيم القوة الهجومية للفريق في منافسات الدور النهائي لدوري كرة السلة “الفاينال 6”.

ويشغل غامبريل، البالغ من العمر 26 عاماً، مركز صانع ألعاب بطول يصل إلى 191 سم، ويمتلك مسيرة رياضية حافلة بدأت في الجامعات الأمريكية، قبل أن ينتقل إلى القارة الأوروبية، محققاً تجارب احترافية مهمة في الدوريين الصربي والمقدوني، وصولاً إلى محطته الأخيرة في الدوري اللبناني مع نادي الأنترانيك.

وقدم الوافد الجديد لـ “نسور الكرامة” أداءً لافتاً في الملاعب اللبنانية خلال الموسم الحالي، حيث خاض 19 مباراة، سجل خلالها معدلات تهديفية عالية وصلت إلى 23.7 نقطة في المباراة الواحدة، إضافةً إلى تميزه في صناعة اللعب بمعدل 5.8 تمريرات حاسمة، ونجاحه في الاستحواذ على 4.1 متابعات دفاعية وهجومية (ريباوند).

وتظهر الأرقام الفنية للاعب دقة عالية في التصويب، حيث بلغت نسبة نجاح تسجيله من داخل القوس 59 بالمئة، و35 بالمئة من خارج القوس للرميات الثلاثية، فيما وصلت نسبة نجاحه في تنفيذ الرميات الحرة إلى 85 بالمئة، ما يجعله ورقة رابحة للفريق في سعيه للمنافسة على اللقب.