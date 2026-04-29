في دوري الرجال لكرة السلة.. الكرامة يتجاوز الحرية وحمص الفداء يتصدر مؤقتاً

حمص-سانا

حقق فريق الكرامة فوزاً صعباً على ضيفه فريق الحرية بنتيجة 83-79 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم في حمص، في ختام منافسات إياب بطولة دوري الرجال لكرة السلة.

وبهذه النتيجة تمكن الكرامة من رد خسارته في لقاء الذهاب بفارق 6 نقاط، وضمان وصوله للفاينال6، باحتلاله المركز الخامس على قائمة الترتيب برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد الحرية عند النقطة 21 في المركز السابع.

وفي مباراة ثانية تمكن حمص الفداء من تصدر جدول الترتيب مؤقتاً بفوزه الكبير على فريق الثورة بنتيجة 95-63 نقطة.

ورفع حمص الفداء رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول مؤقتاً بانتظار بقية المباريات غداً، بينما احتل فريق الثورة المركز الأخير برصيد 16 نقطة وهبط رسمياً لمصاف أندية الدرجة الثانية.

