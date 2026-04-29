تعادل أتليتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

مدريد-سانا

تعادل أتليتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه آرسنال الإنكليزي 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح آرسنال التسجيل من ركلة جزاء نفذها فكتور غيوكيريس بنجاح في الدقيقة 44، ثم رد عليه خوليان ألفاريز مهاجم أتليتيكو مدريد بالطريقة ذاتها في الدقيقة 56.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين الثلاثاء المقبل لتحديد الفريق المتأهل إلى نهائي البطولة، علماً أن المواجهة الثانية من الدور ذاته أقيمت أمس وانتهت بفوز باريس سان جيرمان الفرنسي على بايرن ميونيخ الألماني بخمسة أهداف مقابل أربعة.