منتخب سوريا لكرة اليد يفوز على المالديف في بطولة آسيا تحت 17 سنة

عمان-سانا



فاز منتخب سوريا لتحت 17 سنة لكرة اليد على نظيره المالديفي بنتيجة 65-15، وذلك ضمن بطولة كأس آسيا، المؤهلة لبطولة العالم، المقامة في الأردن.

وكان منتخبنا قد خسر أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 36-26 وخسر في المباراة الثانية أمام إيران بنتيجة 44-22.

وتضم بعثة منتخبنا في البطولة اللاعبين: غازي الشعيب وحمزة الإمام ومحمد الطرمزاوي وعبد الله عدي وأحمد الجرو وطه الطلاع ومالك جمعة وصدام التركاوي وعلاء الداغستاني وميران البرازي ووائل الحكواتي وعبد الهادي طبل وحسام الخليل ومحمد السيد وآدم حمد وياسين العلواني.