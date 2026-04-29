مدريد تترقب موقعة أتلتيكو وأرسنال في ذهاب نصف نهائي الأبطال

مدريد-سانا

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم الأربعاء، عند تمام الساعة العاشرة ليلاً، إلى ملعب “متروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف أتلتيكو مدريد منافسه أرسنال الإنكليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مثيرة، يتقاسم فيها الفريقان الطموح لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وفي مخيلته غصات الماضي، من خسارة نهائي 1974 أمام بايرن ميونخ، إلى جروح عامي 2014 و2016 أمام الجار اللدود ريال مدريد، لكنه يتسلح بخبرة مدربه دييغو سيميوني في كسر شوكة الكبار، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، اللذين يمنحانه الأفضلية قبل موقعة الإياب.

في المقابل، يصل أرسنال إلى مدريد مثقلاً بضغوط فقدان صدارة الدوري الإنكليزي لصالح مانشستر سيتي، ما يجعل من دوري الأبطال الفرصة الكبرى لكتيبة ميكيل أرتيتا، لإثبات قوتها الذهنية والرد على المشككين.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة، تحدث سيميوني بروح واقعية، مشيراً إلى أن الفوز يتحقق بالعمل الجاد والمبادرة الهجومية، وأن الأهم هو ما سيقدمه اللاعبون خلال الـ 90 دقيقة بعيداً عن أحلام الماضي أو إخفاقاته، مؤكداً أن فريقه سيحاول فرض أسلوبه بكثافة عالية لإرباك أرسنال.

من جانبه، ركز أرتيتا على الشخصية التي يجب أن يظهر بها أرسنال في ملعب صعب، داعياً لاعبيه إلى الاستمتاع بالمباراة، ومعتبراً أن التواجد للعام الثاني على التوالي في نصف نهائي الأبطال هو “امتياز كبير”، “ولذلك لا بد من التمسك بالفرصة بكلتا يدينا، واللعب بشخصيتنا المعتادة”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أسند إدارة المباراة إلى الحكم الهولندي داني ماكيلي، ضمن طاقم تحكيم هولندي بالكامل، يضم المساعدين هيسل ستيجسترا ويان دي فريس، إلى جانب الحكم الرابع سردار جوزوبويوك، فيما يتولى دينيس هيجلر وبول فان بوكيل، مسؤولية تقنية الفيديو (VAR).