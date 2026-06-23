إنكلترا وغانا في مواجهة قوية لحسم صدارة المجموعة الثانية عشرة بمونديال 2026

واشنطن-سانا



يلتقي منتخب إنكلترا نظيره الغاني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جيليت في أمريكا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشرة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويدخل المنتخب الإنكليزي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الأولى على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط،

فيما استهل منتخب غانا مشواره بفوزه على بنما بهدف دون رد في الجولة الأولى ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف.

ويسعى منتخب الأسود الثلاثة إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، والاقتراب من حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، بينما يطمح منتخب النجوم السوداء إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، وانتزاع صدارة المجموعة.

ومن المتوقع أن يعتمد منتخب إنكلترا على بيكفورد في حراسة المرمى وخط الدفاع جيمس وستونز وكونسا وأورايلي، وفي الوسط رايس وبيلينغهام وأندرسون وفي الهجوم مادويكي وهاري كبن وجوردون.

وفي المقابل، يتوقع أن يبدأ المنتخب الغاني المباراة بتشكيلة تضم زيجي في حراسة المرمى وسينايا وادجيتي وابوكو ومينساه في الدفاع وأووسو وييرينكس ونوواما في الوسط وأنطوان سيمينيو وكمال الدين سوليمانا وجوردان ايو في الهجوم.

وتبدأ المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دمشق.