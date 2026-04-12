بفوزه على تولوز برباعية.. ليل في المركز الثالث بالدوري الفرنسي

باريس-سانا

حقق ليل فوزاً مهماً على تولوز اليوم الأحد، برباعية دون رد، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وضعه في المركز الثالث.

وفي التفاصيل، منح توما مونييه التقدم لـ ليل في الدقيقة الثالثة والعشرين، وأضاف رومان بيرود عند الدقيقة الخمسين الهدف الثاني، ثم سجل ماتياس فيرنانديز الهدف الثالث عند الدقيقة الخامسة والخمسين.

واختتم أوليفييه أهداف ليل بهدف جاء في الدقيقة الثامنة والثمانين.

وضمن الجولة ذاتها، تعادل لوهافر مع مضيفه نيس بهدف لمثله، حيث افتتح مبوانا ساماتّا التسجيل عند الدقيقة الحادية والأربعين لـ لوهافر، وعادل علي عبدي النتيجة لـ نيس عند الدقيقة التاسعة والخمسين.