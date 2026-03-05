وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وفد أممي التعاون لكشف مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، برئاسة كلٍّ من المفوَّضة يدة منية عمار، والمفوَّضة فيونوالاني أولين، آفاق التعاون لدعم عمل لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً في سوريا، للوصول إلى معلومات تسهم في تحقيق نتائج أفضل في هذا الملف.

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، اليوم الخميس، تعزيز التنسيق بما يخص تبادل المعلومات بين اللجنة الدولية والجهات المعنية في سوريا، ومضاعفة الجهود لكشف مصير المفقودين وأطفال المعتقلين، وإطلاع اللجنة الدولية وهيئة الأمم المتحدة على النتائج التي تم التوصل إليها، والتقدم الحاصل والعقبات التي تعترض سير العمل، كما تمت مناقشة موضوع الأطفال السوريين الموجودين في المخيمات.

وفي تصريح لـ سانا، بينت الوزيرة قبوات أنه تم إطلاع اللجنة الدولية على ما يتم العمل عليه من ملفات بخصوص أطفال المعتقلين والمغيبين، وآلية العمل وكيفية الحصول على المعلومات والوثائق وتقصي الحقائق بهذا الشأن، مع إجراء جولات وزيارات ميدانية والمعاينة على أرض الواقع، وأنه تم حتى الآن إعادة 160 طفلاً إلى ذويهم.

وأكدت الوزيرة قبوات حرص الوزارة الشديد على متابعة هذا الملف، للوصول إلى جميع الأطفال انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية والمهنية، ولتحقيق مبدأ العدالة والمحاسبة بالتعاون مع وزارات العدل، والداخلية، والأوقاف، وممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني.

بدورها أشارت المفوضة عمار إلى أهمية القضايا التي تناولها اللقاء، والتحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة السورية في هذا الشأن، وقالت: “نحاول الوقوف على أهم الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية لصالح الأطفال وذويهم، ومن المهم جداً أن نتواصل مع جميع الأطراف بهذا الشأن”.

وأضافت: “لن ندخر جهداً لمساعدة سوريا في تحقيق الاستقرار، وبناء الثقة بين جميع السوريين، في جو ديمقراطي يسود فيه صون واحترام حقوق الإنسان دون أي تمييز.

وكانت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً في سوريا، أعلنت في الـ8 من شباط الماضي، أنها تمكنت من إحصاء 314 طفلاً من أبناء المعتقلين والمعتقلات الذين أودعوا في دور الرعاية التابعة للوزارة من قبل فروع الأمن في عهد النظام البائد، من بينهم 140 حالة أُودعت في جمعية قرى الأطفال SOS، وقد تم التحقق من عودة 160 طفلاً إلى ذويهم، فيما يستمر العمل على التحقق من بقية الحالات.