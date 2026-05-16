مانشستر سيتي يحرز لقب كأس الاتحاد الإنكليزي

لندن-سانا

أحرز مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد فوزه على تشيلسي بهدف ‏دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب ويمبلي في لندن.

وسجّل الغاني أنطوان سيمينيو هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 71 بعد متابعة لعرضية ‏قدّمها النرويجي إيرلينغ هالاند.

ورفع مانشستر سيتي بهذا التتويج رصيده إلى ثمانية ألقاب في تاريخ المسابقة، معادلاً ‏أندية تشيلسي وليفربول وتوتنهام، خلف أرسنال المتصدر بـ 14 لقباً ومانشستر يونايتد ‏بـ 13 لقباً.

كما حقق المدرب بيب غوارديولا لقبه العشرين مع مانشستر سيتي منذ توليه قيادة الفريق ‏قبل عشرة أعوام، مواصلاً تعزيز سجله الذهبي مع النادي.

ويُعد مانشستر سيتي أول فريق يبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي أربع مرات متتالية في ‏تاريخ البطولة.