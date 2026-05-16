مانشستر سيتي يحرز لقب كأس الاتحاد الإنكليزي

لندن-سانا
أحرز مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد فوزه على تشيلسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب ويمبلي في لندن.
وسجّل الغاني أنطوان سيمينيو هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 71 بعد متابعة لعرضية قدّمها النرويجي إيرلينغ هالاند.
ورفع مانشستر سيتي بهذا التتويج رصيده إلى ثمانية ألقاب في تاريخ المسابقة، معادلاً أندية تشيلسي وليفربول وتوتنهام، خلف أرسنال المتصدر بـ 14 لقباً ومانشستر يونايتد بـ 13 لقباً.
كما حقق المدرب بيب غوارديولا لقبه العشرين مع مانشستر سيتي منذ توليه قيادة الفريق قبل عشرة أعوام، مواصلاً تعزيز سجله الذهبي مع النادي.
ويُعد مانشستر سيتي أول فريق يبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي أربع مرات متتالية في تاريخ البطولة.