مواجهة متباينة الطموح بين أهلي حلب والثورة في دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

يلتقي في تمام السادسة من مساء اليوم ناديا الثورة وأهلي حلب، ضمن منافسات الدوري السوري لكرة السلة للرجال، في مباراة متباينة الطموح، يسعى من خلالها “الأهلي” لتحسين موقعه في الترتيب، بينما يطمح “الثورة” لوداع مشرف للدوري.

ويدخل أهلي حلب صاحب المركز السادس اللقاء وعينه على تعزيز وضعه في جدول الترتيب، حيث تعد المباراة فرصة ذهبية للمدرب لاختبار تكتيكات جديدة، وتدوير اللاعبين، وإعطاء الفرصة للأسماء الشابة للوقوف على جاهزيتهم قبل الدخول في معترك المباريات الأكثر حسماً.

في المقابل يلعب الثورة اللقاء بعيداً عن ضغوط الحسابات بعد تأكد هبوطه رسمياً، حيث يحتل المركز الأخير، واضعاً نصب عينيه الظهور بصورة طيبة، ومحاولاً تقليص الفوارق الفنية أمام خصم مدجج بالنجوم.

وبالنظر إلى المواجهة الأخيرة بينهما نجد تفوقا كبيراً للأهلي، إذ حسم لقاء الذهاب بنتيجة 107 – 55 لمصلحته، ما يعكس الفارق الشاسع في الإمكانات الفنية والبدنية بين الفريقين.

