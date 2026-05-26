النصيري وزياش أبرز الغائبين عن قائمة المغرب المشاركة في كأس العالم 2026

الرباط-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي عن القائمة التي سيخوض بها منافسات كأس العالم 2026، التي ستقام في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وشهدت قائمة المنتخب المغربي استبعاد كل من يوسف النصيري مهاجم اتحاد جدة السعودي ومحمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، بالإضافة إلى حكيم زياش، إلياس بن صغير وإلياس أخوماش.



وضمت اللائحة الرسمية التي ستمثل أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم 2026، كلاً من ياسين بونو ومنير المحمدي ورضا تاكناوتي في حراسة المرمى، كما ضمت في خط الدفاع أشرف حكيمي وعيسى ديوب ونصير مزراوي ونايف اكرد ورضوان حلحال ويوسف بلعمري وشادي رياض وأنس صلاح الدين وزكرياء الواحدي.



وفي خط الوسط ضمت اللائحة نائل العيناوي وعز الدين أوناحي وإسماعيل صيباري وبلال الخنوس وأيوب بوعدي وسمير المرابيط وسفيان امرابط، أما في خط الهجوم فقد ضمت القائمة إبراهيم دياز وعبد الصمد الزلزولي وشمس الدين الطالبي وأميوني وسفيان رحيمي وياسين جاسيم وأيوب الكعبي.



ويخوض المنتخب المغربي منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم، إلى جانب منتخبات البرازيل وهايتي واسكتلندا.