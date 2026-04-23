منتخب سوريا لكرة الطائرة للرجال يفتتح مشاركته في الآسيوية الشاطئية بالفوز على بوتان

سانيا-الصين-سانا

افتتح منتخب سوريا للرجال بالكرة الطائرة الشاطئية، مشاركته في الدورة الآسيوية الشاطئية في مدينة سانيا الصينية بالفوز على منتخب بوتان بنتيجة 2-1، ضمن منافسات اليوم الأول من الدورة التي تشارك فيها 45 دولة آسيوية ويتنافس فيها 1790 لاعباً ولاعبة ضمن 63 مسابقة لـ 14 رياضة شاطئية.

وشاركت منتخبات سوريا اليوم في ثلاث ألعاب هي الكرة الطائرة الشاطئية والأكواثلون والجوجيتسو، حيث يلتقي منتخب الرجال لكرة الطائرة المؤلف من اللاعبين كتيبة بيريني وعروة السقا في مباراته الثانية غداً مع المنتخب الصيني.

وخسر منتخب السيدات للكرة الطائرة الشاطئية مباراته الأولى أمام ماليزيا بنتيجة 2-0، على أن يواجه اليابان غداً الجمعة.

وفي منافسات الأكواثلون حلّ اللاعب إيهاب خلوف في المركز الثالث عشر، وجاء سيزار شومري في المركز السادس عشر، بينما خسر لاعب الجوجيتسو إبراهيم سطاس أمام الكوري الجنوبي يانغ بيونغجون (وزن 62 كغ)، كما خسرت ناديا عساف (وزن 63 كغ) أمام الفلبينية لاو أندريا لويس.

