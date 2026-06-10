عشاق كرة القدم يترقبون غداً صافرة انطلاق بطولة كأس العالم ‏لكرة القدم 2026‏

دمشق-سانا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى الولايات المتحدة وكندا ‏والمكسيك، مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم ‌‏2026 في نسخة تعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً ‏للمرة الأولى، وباستضافة مشتركة بين ثلاث دول‎.‎

وتفتتح البطولة على ملعب أستيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو ‏سيتي بلقاء يجمع منتخب المكسيك مع منتخب جنوب أفريقيا عند ‏الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دمشق، فيما تستمر المنافسات على ‏مدى ستة أسابيع قبل أن تختتم بالمباراة النهائية المقررة على ملعب ‏ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية يوم الـ 19 من تموز المقبل‎.‎

وتتجه الأنظار خلال مونديال 2026 إلى عدد من النجوم الذين ‏قد يخوضون آخر ظهور لهم على المسرح العالمي، وفي مقدمتهم ‏الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يسعى إلى قيادة بلاده للاحتفاظ ‏باللقب العالمي الذي أحرزته في نسخة 2022‎.

ويطمح البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قيادة منتخب بلاده نحو ‏أول لقب في تاريخ مشاركاته بالمونديال، كما تأمل إنكلترا بقيادة ‏مهاجمها هاري كين في إنهاء انتظار دام 60 عاماً لتحقيق لقب ‏دولي ثان منذ تتويجها عام 1966‎.

وتحمل البطولة المرتقبة أهمية استثنائية إذ وصفها رئيس الاتحاد ‏الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بأنها أعظم عرض كروي على ‏الإطلاق، مستنداً إلى حجم المشاركة غير المسبوقة واتساع الرقعة ‏الجغرافية المستضيفة للمنافسات‎.‎

وتشهد النسخة الحالية زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى ‌‏48 منتخباً، ما يرفع عدد المباريات إلى 104 مباريات في خطوة ‏تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة العالمية، وإتاحة الفرصة أمام ‏منتخبات جديدة للظهور على الساحة الدولية‎.‎

وتترقب الجماهير العالمية منافسة قوية بين أبرز المنتخبات ‏المرشحة للقب وفي مقدمتها الأرجنتين حاملة اللقب، إلى جانب ‏البرتغال وإنكلترا وفرنسا والبرازيل وإسبانيا، في بطولة يتوقع أن ‏تشهد حضوراً جماهيرياً وإعلامياً غير مسبوق‎.‎

ومع اقتراب صافرة البداية يترقب الملايين حول العالم انطلاق ‏منافسات نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم تحمل معها الكثير ‏من التحديات والطموحات والأحلام في طريق البحث عن المجد ‏الكروي العالمي‎.‎