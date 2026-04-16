فرسان سوريا يحققون انطلاقة جيدة في بطولة الشقب الدولية لقفز الحواجز

الدوحة-سانا

انطلقت أمس الأربعاء على مرمح ميدان الشقب في قطر بطولة الشقب الدولية لقفز الحواجز، نهائي المجموعة السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة عدد من فرسان سوريا.

وشهد اليوم الأول أداءً لافتاً لفرسان سوريا، حيث شارك الفارس جوزيف ميرزا والفارسة جوري بحبوح، وأنهيا مسلك المباراة الأولى من دون أخطاء، ضمن فئة بلغ ارتفاع حواجزها 120 سم.

كما خاض الفارسان كنان الحافي ومحمد الليث شاهين، منافسات فئة الحواجز بارتفاع 110 سم، وتمكنا من إنهاء المنافسات من دون أخطاء، ليتوجوا في اليوم الأول إلى جانب الفرسان الذين أنهوا المسلك من دون أخطاء، كلٌّ ضمن فئته.

ويمثل سوريا في البطولة، إضافة إلى الفرسان المذكورين، كل من تيم دياب، ومروان زبيبي، ومحمد أبوزيد، وهاشم العقاد، وتيم المنوخ، وأنس اليوسف.

وكان فرسان سوريا قد تأهلوا إلى هذه البطولة بعد تحقيق النقاط التأهيلية المطلوبة، إثر إقامة بطولة تأهيلية خلال آذار الماضي بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية في نادي الفروسية المركزي بدمشق، على جولتين.