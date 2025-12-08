رئيسة كوسوفو تهنئ الشعب السوري بذكرى التحرير والنصر

photo 2025 12 08 17 51 41 رئيسة كوسوفو تهنئ الشعب السوري بذكرى التحرير والنصر

عواصم-سانا

هنأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني الشعب السوري بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير والنصر.

وقالت عثماني في رسالة مصورة عبر منصة “X”: “يوم تحرير الشعب السوري لا يرمز فقط إلى استعادة الحرية، بل أيضاً إلى إحياء أمل الشعب”.

وأضافت عثماني: إن “كوسوفو وسوريا شهدتا أحلك فترات القمع والظلم والمعاناة التي لا تُوصف، وتعلمنا أن العدالة، حتى وإن تأخرت، تجد لها صوتاً.. لقد نال شعب كوسوفو الحرية بتضحيات وشجاعة جبارة، ونعلم أن الروح نفسها تُميز الشعب السوري الذي عانى الكثير غير أنه لم يفقد إيمانه بغدٍ أفضل”.

وشددت عثماني على أن عهداً جديداً بين البلدين قد بدأ باعتراف سوريا في 29 تشرين الأول الماضي بدولة كوسوفو لافتة إلى أن هذا الاعتراف هو رابط أخلاقي بين شعبين يدركان ثمن الحرية، وقيمة الوقوف جنباً إلى جنب من أجل عالم أكثر عدلاً.

وختاماً أردفت: “من بريشتينا إلى دمشق، تنبض قلوبنا معاً من أجل الحرية والكرامة والصداقة الدائمة بين بلدينا، أهنئكم بيوم التحرير”.

ويحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث خرج الملايين من المواطنين إلى ساحات المدن والبلدات للمشاركة في هذه المناسبة منذ الصباح للتعبير عن فرحهم، وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية والازدهار لبلادهم.

وزير الطاقة يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري سبل تذليل العقبات التي تواجه دول الإقليم في قطاع الطاقة
اللجنة الفنية السورية التركية تبحث إجراءات تنظيم نقل البضائع والركاب بين البلدين
ليبيا ترحب بإعلان رفع العقوبات عن سوريا
تركيا تعلن تعيين نوح يلماز سفيراً لها في سوريا
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين الاعتداءات الإسرائيليّة على سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك