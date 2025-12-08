رئيسة كوسوفو تهنئ الشعب السوري بذكرى التحرير والنصر

عواصم-سانا

هنأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني الشعب السوري بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير والنصر.

وقالت عثماني في رسالة مصورة عبر منصة “X”: “يوم تحرير الشعب السوري لا يرمز فقط إلى استعادة الحرية، بل أيضاً إلى إحياء أمل الشعب”.

وأضافت عثماني: إن “كوسوفو وسوريا شهدتا أحلك فترات القمع والظلم والمعاناة التي لا تُوصف، وتعلمنا أن العدالة، حتى وإن تأخرت، تجد لها صوتاً.. لقد نال شعب كوسوفو الحرية بتضحيات وشجاعة جبارة، ونعلم أن الروح نفسها تُميز الشعب السوري الذي عانى الكثير غير أنه لم يفقد إيمانه بغدٍ أفضل”.

وشددت عثماني على أن عهداً جديداً بين البلدين قد بدأ باعتراف سوريا في 29 تشرين الأول الماضي بدولة كوسوفو لافتة إلى أن هذا الاعتراف هو رابط أخلاقي بين شعبين يدركان ثمن الحرية، وقيمة الوقوف جنباً إلى جنب من أجل عالم أكثر عدلاً.

وختاماً أردفت: “من بريشتينا إلى دمشق، تنبض قلوبنا معاً من أجل الحرية والكرامة والصداقة الدائمة بين بلدينا، أهنئكم بيوم التحرير”.

ويحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث خرج الملايين من المواطنين إلى ساحات المدن والبلدات للمشاركة في هذه المناسبة منذ الصباح للتعبير عن فرحهم، وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية والازدهار لبلادهم.