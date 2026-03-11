بايرن ميونيخ يخسر جهود ثلاثة لاعبين للإصابة

برلين-سانا

يفتقد بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، خدمات جمال موسيالا وألفونسو ديفيس وحارس مرماه يوناس أوربيغ بعد تعرضهم لإصابات جديدة خلال لقاء الفريق مع أتالانتا الإيطالي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمس.

وتعرّض موسيالا وأوربيغ للإصابة في الوقت بدلاً من الضائع للمباراة، فيما خرج ديفيس الذي دخل بديلاً بين الشوطين، قبل 20 دقيقة من النهاية.

ويعاني موسيالا الذي غاب عن الأشهر الستة الأولى من الموسم بسبب كسر في الكاحل، من إصابة جديدة في المنطقة نفسها.

أما قائد منتخب كندا ديفيس الذي غاب بدوره عن بداية الموسم بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي، فتعرض لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، ويعاني الحارس أوربيغ من ارتجاج في المخ.

ويتصدر حامل اللقب ترتيب الدوري الألماني بفارق 11 نقطة قبل تسع مراحل من النهاية، كما بلغ الدور نصف النهائي من كأس ألمانيا حيث يواجه باير ليفركوزن.

