الهلال يواجه فيروزة اليوم في ختام المرحلة الثانية من إياب دوري السيدات لكرة القدم

دمشق-سانا

تُختتم اليوم الأحد المرحلة الثانية من إياب دوري كرة القدم للسيدات، بإقامة مباراة واحدة تجمع نادي الهلال مع فيروزة.

وكان فريق محافظة حمص قد حقق فوزاً مهماً على فريق النصر بثلاثة أهداف نظيفة، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، متساوياً مع المتصدر فريق الهلال بنفس عدد النقاط.

كما حقق فريق تلدرة فوزاً كبيراً على فريق الرواد بنتيجة 18 هدفاً مقابل لا شيء، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

وبنهاية المباريات التي أُقيمت حتى الآن وقبل لقاء اليوم، يتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، يليه فريق محافظة حمص بنفس الرصيد (18 نقطة)، ثم النصر وفيروزة وتلدرة برصيد 9 نقاط لكل فريق، ويحتل فريق الرواد المركز الأخير دون نقاط.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك