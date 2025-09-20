اتحاد كرة القدم يوضح مستجدّات الجلسة الاستثنائية للجمعية العمومية والإجراءات الانتخابية

دمشق-سانا

أثارت التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كرة القدم، جملةً من التساؤلات في الشارع الرياضي، ولا سيما مع اقتراب موعد انتخابات اتحاد اللعبة.

وللإحاطة بما جرى، قال المستشار القانوني الدكتور فراس المصطفى في تصريح لسانا: إن اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي انعقد بحضور 61 عضواً من أصل 64، وبمتابعة عبر الاتصال المرئي من ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي؛ وقد ثبت اكتمال النصاب وسلامة الإجراءات، وأُقِرّت جميع التعديلات المطروحة على النظام الأساسي، باستثناء مقترح تخفيض عدد أعضاء اللجنة التنفيذية من 11 إلى 9، حيث أبقت الجمعية العدد 11.

وأوضح المصطفى، الذي أُنيطت به التبصرة القانونية لإدارة الجلسة مع الأمين العام، وبمتابعةٍ لحظيّة من الفيفا والاتحاد الآسيوي، أن كل ما عُرض على الجمعية ورد خطياً من الأندية واللجان الفنيّة بكتبٍ رسمية مختومة وعُرض أيضاً على الاتحادين الدولي والآسيوي، وأطّر قانونيًا وصيغ ثم وُضع بين يدي الجمعية صاحبة القرار النهائي، قائلاً: نحن لا نتبنى أي تعديل بصرف النظر عن ماهيته، بل أمناء على المسار القانوني ومدى مواءمته مع متطلبات الحوكمة ومعايير الاتحادين الدولي والآسيوي.

وفي ما يخص ما يُتداول على منصّات التواصل بشأن الترشيحات، بين المصطفى أنه غير دقيق، إذ لم تُعلن بعد التعليمات الانتخابية ولا الكود الانتخابي، موضحاً أن صباح الإثنين القادم سيُعقد اجتماعٌ مع ممثلي الفيفا بحضور اللجنة الانتخابية المنتخبة من الجمعية العمومية وممثل لجنة الطعون؛ لإحاطة اللجنة الجديدة بآلية العمل المتوافقة مع النظام الأساسي، وعلى ضوء ذلك سيُعلَن رسميًا عن التعليمات، كما ثُبِّت موعد الجمعية العمومية الانتخابية في الـ 5 من تشرين الثاني رهناً بموافقة الفيفا والاتحاد الآسيوي واستكمال الإجراءات.

وعن تأخر تحديد موعد الانتخابات، أشار المصطفى، إلى أن السبب موضوعي أنه لم تكن مجالس إدارات بعض الأندية مكتملة، وتم ترميمها في الـ 15 من أيار المنصرم، ثم تلا ذلك وصول التعديلات المقترحة التي رُفعت إلى فيفا لمواءمتها، وبعد إقرار معظمها طُرحت على الجمعية العمومية بالمسار النظامي.

وختم المصطفى بالإشارة، إلى أنه وصل كتاب شكرٍ من الاتحاد الدولي لكرة القدم يُثني على نجاح إدارة الجمعية العمومية من قبل الأمين العام الأستاذ محمد مازن دقوري والمستشار القانوني، ويُشيد بروح الوعي والتعاون بين أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أن سوريا تنهض من تحت ركام الحرب بنهجٍ قانوني وتنظيمي راسخ يعزّز نزاهة اللعبة واستقرار مسابقاتها.