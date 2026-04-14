الوحدة يفوز بقمة دوري كرة السلة على أهلي حلب

دمشق-سانا

فاز الوحدة على أهلي حلب بنتيجة 87-75 نقطة في دوري كرة السلة للرجال، وسط أجواء تنافسية وجماهيرية كبيرة، وذلك في المباراة التي جمعتهما في صالة راتب الشيخ نجيب بنادي الوحدة في دمشق.

ومنذ بداية المباراة بدا واضحاً عين الوحدة على تحقيق الفوز من خلال التسجيل من خارج القوس وتحت السلة، على الرغم من محاولات أهلي حلب تقليص الفارق، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الوحدة بواقع 41-34 نقطة.

وبرز اللاعب بلال أطلي في النصف الثاني من المباراة من خلال التسجيل تحت السلة والدفاع الذي أزعج دفاعات أهلي حلب، ولم تفلح محاولات أهلي حلب العودة إلى أجواء المباراة، ليفوز الوحدة بفارق 12 نقطة.

وتقام غداً مباراة تجمع النواعير مع الكرامة في صالة ناصح علواني في حماة.