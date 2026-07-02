إحياء ذكرى غوتا في لقاء البرتغال مع كرواتيا

أوتاوا-سانا

تستعدّ جماهير المنتخب البرتغالي لتخليد ذكرى نجمها الراحل ديوغو غوتا، خلال مواجهة كرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، التي تقام في وقت لاحق فجر اليوم الخميس.

وسيتم إطلاق بالونات بيضاء في ملعب تورونتو، إلى جانب التصفيق في الدقيقة 21 من المباراة، وهو الرقم الذي كان يحمله غوتا مع المنتخب البرتغالي.

وذكر روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، أن الفريق يسعى إلى تكريم ذكرى غوتا طوال البطولة، وقال: بعد المباراة الأخيرة في دور المجموعات: لا أعدّ الذكرى السنوية مناسبة للحزن فحسب، بل هي أيضاً احتفال بحياته، علينا أن نكرم ديوغو.

وأضاف: حققنا معه لقب دوري الأمم الأوروبية، ونريد أن نفوز بكأس العالم من أجله.

وكان غوتا، لاعب ليفربول، تُوفي في 3 تموز 2025، أثر حادث سير في إسبانيا، برفقة شقيقه أندريه سيلفا.