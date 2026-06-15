ساحل العاج يهزم الإكوادور بهدف قاتل ويقتنص أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة

6565656565 ساحل العاج يهزم الإكوادور بهدف قاتل ويقتنص أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة

فيلادلفيا-سانا‏

فاز منتخب ساحل العاج على منتخب الإكوادور بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة في ‏مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم، والتي أُقيمت اليوم الإثنين‌‎.‎

وسجّل أماد تراوري هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة، مانحاً منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالمنافسات‎.‎

وأقيمت المباراة على إستاد لينكون فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور جماهيري لافت‎.‎

وتصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد 3 نقاط إثر فوزه على كوراساو بنتيجة 7-1، يليه ساحل العاج بالمركز الثاني بالرصيد ذاته، ثم الإكوادور وكوارساو في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.‏

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