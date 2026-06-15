ساحل العاج يهزم الإكوادور بهدف قاتل ويقتنص أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة

فيلادلفيا-سانا
فاز منتخب ساحل العاج على منتخب الإكوادور بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم، والتي أُقيمت اليوم الإثنين.
وسجّل أماد تراوري هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة، مانحاً منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالمنافسات.
وأقيمت المباراة على إستاد لينكون فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور جماهيري لافت.
وتصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد 3 نقاط إثر فوزه على كوراساو بنتيجة 7-1، يليه ساحل العاج بالمركز الثاني بالرصيد ذاته، ثم الإكوادور وكوارساو في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.