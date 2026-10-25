المصارع علاء الكراد.. سجل حافل وعطاء مستمر في عالم اللعبة

دمشق-سانا



تبرز أسماء رياضية تركت بصمتها في ذاكرة الرياضة، وحملت أحلامها من ميادين التدريب إلى منصات التتويج، في عالم لا تصنع فيه البطولات بالقوة وحدها، بل بالإصرار والانضباط أيضاً.



ويعد المصارع السوري علاء الكراد الذي ارتبط اسمه برياضة المصارعة الرومانية، نموذجاً للرياضي الذي جعل من الطموح طريقاً، ومن التحديات دافعاً لمواصلة النجاح.



وفي تصريح لـ سانا، قال الكراد البالغ من العمر 43 عاماً: إنه بدأ ممارسة اللعبة في السادسة من عمره مع نادي الشعلة، تحت إشراف المدرب عماد كنهوش، حيث ركزت التدريبات في البداية على اللياقة البدنية وتعلم المفاهيم العامة للمصارعة، قبل التدرج إلى تفاصيلها، من خلال تعلم الحركات وإدراكها، وتنمية التركيز والتوازن والسيطرة، مع التأكيد على أخلاقيات اللعبة القائمة على الانضباط والاحترام.



وعن إنجازاته، أوضح الكراد أنه مثّل منتخب سوريا ونادي الجيش في منافسات المصارعة، وحقق إنجازات محلية وعربية وآسيوية، إذ أحرز لقب بطولة العرب عام 2003 في دمشق، ولقب البطولة عام 2004 في الأردن، إضافة إلى الميدالية الفضية في بطولة آسيا عام 2004.

استئناف المسيرة الرياضية في ألمانيا بعد انقطاع 5 سنوات

ورغم انتقاله إلى ألمانيا عام 2015، لم يتخلَّ الكراد عن شغفه بالمصارعة، إذ عاد إلى البساط بعد انقطاع دام خمس سنوات، ليبدأ مرحلة جديدة من مسيرته الرياضية عبر استئناف التدريبات والمشاركة في البطولات، في مشهد يجسد عزيمة رياضي يواصل النزال مهما تغيرت الظروف.



وأوضح الكراد أنه بدأ اللعب في ألمانيا عام 2016 مع أحد أندية البوندسليغا، وشارك في عدد من البطولات، محققاً ميدالية ذهبية، وفضيتين، كما أحرز الميدالية الذهبية في دورة دولية بمدينة شتوتغارت، وذهبية أخرى في دورة دولية بهولندا.



وفي مشهد يجمع بين الإنجازات الرياضية والرابطة العائلية، يمارس أبناء الكراد الثلاثة رياضة المصارعة، وقد حققوا خلال السنوات الماضية إنجازات لافتة، في صورة تختصر حكاية أب نقل شغفه باللعبة إلى أبنائه، وتجسد حقيقة أن البطولات لا تُقاس بالميداليات وحدها، بل أيضاً بالقيم التي تتوارثها الأجيال، والأحلام التي تكبر داخل الأسرة وتجد طريقها إلى منصات التتويج.

