اختتام بطولة محافظة حلب للجودو

حلب-سانا

اختتمت بطولة محافظة حلب للجودو، التي أقيمت في صالة الحمدانية الرياضية، بمشاركة عدد من الأندية من مختلف مناطق المحافظة.

وأقيمت البطولة لفئتي الرجال والسيدات من مواليد 2005 وما دون، إضافة إلى فئة الصغار والصغيرات من مواليد 2015 حتى 2017.

وحل نادي الشرطة بالمركز الأول بالترتيب العام للأندية لفئات الصغار والصغيرات والرجال والسيدات.

وشهدت البطولة مشاركة أندية من مدن الباب وأعزاز ومارع، إلى جانب أندية مدينة حلب، مع حضور لافت لأول مرة منذ سنوات لأندية مناطق الشمال السوري المحرر، في خطوة تعكس اتساع قاعدة رياضة الجودو وتعزيز انتشارها على مستوى المحافظة.

رئيس اللجنة الفنية للجودو والسامبو في حلب، عبدو أوسو، أوضح في تصريح لـ سانا، أن البطولة تأتي ضمن الخطة السنوية للجنة، وتعد محطة تأهيلية للمشاركة في البطولة المركزية القادمة على مستوى الجمهورية.

وأشار أوسو إلى وجود بعض التحديات اللوجستية، معرباً عن أمله بتأمين مستلزمات أفضل في البطولات القادمة، بما يسهم في إظهار المنافسات بالشكل الأمثل، لافتاً في الوقت ذاته إلى انخفاض نسبة مشاركة الإناث مقارنة بالبطولات السابقة، وضرورة العمل على دعم هذه الفئة وتعزيز حضورها.

بدوره، أعرب اللاعب السابق في منتخب سوريا عدنان جيسي عن سعادته بالعودة إلى أجواء المنافسات بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً، مؤكداً أن الشغف برياضة الجودو لا يزال حاضراً رغم طول الغياب.

وتأتي هذه البطولة في إطار جهود مديرية الرياضة والشباب بحلب والاتحاد العربي السوري للجودو والسامبو، لإعادة تنشيط اللعبة في المحافظة، بعد فترات من التراجع والانقطاع في الأنشطة الرياضية، ولا سيما على مستوى الفئات العمرية الصغيرة.

