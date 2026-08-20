سوريا في لوحة.. بانوراما فنية تزيّن مدخل كراج طرطوس

طرطوس-سانا

من السيف الدمشقي إلى بحر طرطوس وغصن زيتون إدلب، تجتمع رموز المدن السورية في بانوراما فنية قيد الإنجاز على مدخل كراج طرطوس، لتختصر تنوع البلاد في لوحة تحمل رسالة محبة وسلام.

العمل الذي ينفذه الفنان التشكيلي شوكت جعاصي بمشاركة الفنان وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا منار سليمان، يأتي برعاية قيادة منطقة طرطوس، في موقع يشهد حركة يومية كثيفة ويتيح لجمهور واسع التفاعل مع مضمونه.

رموز سوريا في بانوراما السلام

وأوضح جعاصي، في تصريح لمراسل سانا، أن البانوراما تسعى إلى جمع أبرز رموز سوريا ومعالمها ضمن تكوين بصري واحد، تظهر فيه خريطة البلاد والعلم السوري، إلى جانب السيف الدمشقي رمزاً لدمشق، والبحر والسفن تعبيراً عن طرطوس، وغصن الزيتون.

وتتوسط اللوحة الآية القرآنية ((رب اجعل هذا البلد آمناً)) إلى جانب اسم سوريا، في تعبير عن الأمل بأن تنعم البلاد بالأمن، وتستعيد قيم المحبة والتآخي بين أبنائها، وفق جعاصي الذي وصف العمل بأنه رسالة من أهالي طرطوس إلى جميع السوريين.

الفن يروي حكاية النصر السوري

بدوره، بيّن سليمان أن مشاركته تنطلق من الرغبة في تجميل شوارع طرطوس وإضفاء لمسة فنية على فضاءاتها العامة، مشيراً إلى أن اللوحة تضم تاريخ 8-12-2024 وشارة النصر والعلم السوري، بوصفها رموزاً لمحطة وطنية مهمة في تاريخ البلاد.

وأشار سليمان إلى أن اختيار مدخل الكراج لتنفيذ البانوراما يرتبط بكثافة الحركة فيه، بما يمنح العمل حضوراً يومياً ويتيح لأكبر عدد من المواطنين مشاهدته والتفاعل مع رسالته.

وللفن الجداري حضور سابق في الفضاء العام بطرطوس، إذ نفذت في حزيران من العام الماضي عند المدخل الجنوبي للمدينة جدارية بطول 180 متراً حملت عنوان هويتنا بجدارية، واستندت إلى صور فوتوغرافية للبحر والجبل والسهل، إضافة إلى المعالم السياحية والزراعية والأثرية في المحافظة، بمشاركة سبعة فرق تطوعية وأهلية، واستغرق إنجازها وقتها 15 يوماً.