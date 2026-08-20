أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بفعل مخاوف الإمدادات

طوكيو-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وسط مخاوف ‏من استمرار اضطرابات إمدادات الخام من الشرق الأوسط على خلفية التوترات المرتبطة ‏بالحرب في المنطقة.‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول ارتفغت بنسبة ‌‏1.3 بالمئة إلى 92.82 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‏تسليم أيلول إلى 86.75 دولاراً للبرميل.‏

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أواخر تموز الماضي، محققين مكاسب للجلسة ‏الخامسة على التوالي، بدعم من المخاوف بشأن انخفاض صادرات النفط من الشرق ‏الأوسط واستمرار حالة عدم اليقين حول حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.‏

وقال محللون: إن اضطرابات الإمدادات وتراجع كميات النفط المتاحة للمصافي أديا إلى ‏زيادة الضغوط على الأسواق، رغم أن الأسعار تفتقر إلى زخم قوي في ظل عدم حدوث ‏تصعيد كبير جديد.‏

وتأتي هذه التطورات في وقت تراجعت فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يعد ‏ممراً رئيسياً لنحو خمس استهلاك النفط العالمي قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية في شباط الماضي، فيما لا تزال التدفقات الحالية أقل بكثير من مستوياتها ‏السابقة.‏