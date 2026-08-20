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أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بفعل مخاوف الإمدادات

photo 2026 08 20 14 29 10 أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بفعل مخاوف الإمدادات

طوكيو-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وسط مخاوف ‏من استمرار اضطرابات إمدادات الخام من الشرق الأوسط على خلفية التوترات المرتبطة ‏بالحرب في المنطقة.‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول ارتفغت بنسبة ‌‏1.3 بالمئة إلى 92.82 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‏تسليم أيلول إلى 86.75 دولاراً للبرميل.‏

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أواخر تموز الماضي، محققين مكاسب للجلسة ‏الخامسة على التوالي، بدعم من المخاوف بشأن انخفاض صادرات النفط من الشرق ‏الأوسط واستمرار حالة عدم اليقين حول حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.‏

وقال محللون: إن اضطرابات الإمدادات وتراجع كميات النفط المتاحة للمصافي أديا إلى ‏زيادة الضغوط على الأسواق، رغم أن الأسعار تفتقر إلى زخم قوي في ظل عدم حدوث ‏تصعيد كبير جديد.‏

وتأتي هذه التطورات في وقت تراجعت فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يعد ‏ممراً رئيسياً لنحو خمس استهلاك النفط العالمي قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية في شباط الماضي، فيما لا تزال التدفقات الحالية أقل بكثير من مستوياتها ‏السابقة.‏

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