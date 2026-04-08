الجيش يتجاوز الثورة في دوري كرة السلة للرجال

تغلب فريق الجيش على جاره الثورة بنتيجة 86-60 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في صالة “راتب الشيخ نجيب” بدمشق، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الأولى للرجال بكرة السلة.

وأنهى الجيش النصف الأول من اللقاء متقدما بفارق 5 نقاط بواقع 40-35، وواصل أفضليته في الربعين الثالث والرابع، ليحسم المواجهة بفارق كبير وصل إلى 26 نقطة بواقع 86-60،

وحقق الجيش فوزه الرابع في بطولة الدوري، لينعش حظوظه في المنافسة على الفاينال 6 ، فيما فشل الثورة في تحقيق فوزه الأول في البطولة.

وبهذه النتيجة رفع الجيش رصيده إلى النقطة 14 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الثورة عند النقطة 10 في المركز التاسع والأخير.

ويتصدر الوحدة ترتيب الفرق برصيد 19 نقطة، متساوياً مع أهلي حلب الذي يحتل المركز الثاني بفارق عدد النقاط.