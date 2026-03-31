أربع مواجهات أوروبية لحسم بطاقات التأهل الأخيرة إلى مونديال 2026

دمشق-سانا

تحبس القارة العجوز أنفاسها اليوم، لتحديد أصحاب المقاعد الأربعة الأخيرة التي ستحجز تذاكر العبور إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، والمقرر إقامتها في كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة.

وتأتي المواجهة بين منتخبي إيطاليا والبوسنة والهرسك على رأس قائمة اللقاءات الحاسمة، إذ يسعى المنتخب الإيطالي لترميم كبريائه المونديالي وإسعاد جماهيره بالعودة إلى النهائيات العالمية، بعد غيابه القاسي عن نسختي 2018 في روسيا و2022 في قطر.

ويدخل “الأتزوري” اللقاء منتشياً بتجاوزه إيرلندا الشمالية بثنائية نظيفة، لكنه يصطدم بطموح منتخب البوسنة والهرسك، الذي أقصى ويلز بركلات الترجيح (4-2)، ويطمح لتحقيق مفاجأة تاريخية وسط جماهيره.

وفي قمة تحمل كل معاني التحدي، يستضيف المنتخب التشيكي نظيره الدنماركي، حيث تتصادم طموحات “التشيك” في تحقيق عودة تاريخية مع رغبة “الدنمارك” في ترسيخ مكانتها بين كبار القارة.

ويعول المنتخب التشيكي على عاملي الأرض والجمهور لإنهاء غياب دام عقدين من الزمن عن النهائيات، في المقابل، يدخل المنتخب الدنماركي اللقاء بثقة كبيرة بعد انتصاره الكاسح على مقدونيا الشمالية برباعية نظيفة، في أداء يؤكد جاهزيته الكاملة لخطف بطاقة التأهل.

وفي مواجهة بدنية مرتقبة، تستضيف السويد نظيرتها بولندا في مباراة متكافئة لا يمكن التنبؤ بنتيجتها إلا مع صافرة النهاية.

وتدخل السويد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزها العريض على أوكرانيا (3-1)، بينما تعول بولندا، التي تجاوزت ألبانيا (2-1)، على خبرة قناصها روبرت ليفاندوفسكي للعودة ببطاقة التأهل من خارج القواعد.

وفي المواجهة الأخيرة لتحديد آخر البطاقات، يحلم منتخب كوسوفو بمواصلة معجزته الكروية عندما يواجه نظيره التركي.

ويسعى “كوسوفو” للبناء على فوزه الدراماتيكي أمام سلوفاكيا (4-3)، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام المنتخب التركي “المتمرس”، الذي وصل إلى المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة رومانيا بهدف نظيف.