photo 2026 04 08 11 37 24 فريقا الشرطة والأنشطة الرياضية يلتقيان غداً في نهائي كأس المديريات لكرة القدم

دمشق-سانا

يلتقي فريقا مديرية هيئة الشرطة ومديرية الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في المباراة النهائية لبطولة كأس المديريات بكرة القدم غداً، وذلك على أرض نادي المحافظة الرياضي بدمشق.

وحقق فريق مديرية هيئة الشرطة فوزاً كبيراً على فريق مديرية الرياضة والشباب في القنيطرة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تغلب فريق مديرية الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية على فريق مديرية الرياضة والشباب بدمشق بنتيجة تسعة أهداف مقابل أربعة.

وتقام عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الخميس المباراة النهائية التي تقيمها محافظة دمشق-مديرية الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب بدمشق.

