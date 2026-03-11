أهلي حلب يعزز صدارته  للدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على حطين

اللاذقية-سانا

عزز فريق أهلي حلب صدارته للدوري السوري للرجال بكرة القدم، بفوزه على مضيفه حطين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على أرض معلب اللاذقية البلدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من البطولة.

تقدم أصحاب الأرض أولا بهدف حمل توقيع أحمد محيا، لكن أهلي حلب قلب النتيجة لصالحه بتسجيله أربعة أهداف عبر حمزة الكردي في الدقيقة 32، ومحمد ريحانية في الدقيقة 64، وأنس دهان في الدقيقة 79، والمحترف إيمانويل ماهوب في الدقيقة 90+4.

وشهدت مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم فوز حمص الفداء على الفتوة بثلاثة أهداف دون مقابل، والشعلة على أمية بهدف دون رد، والجيش على دمشق الأهلي بهدف نظيف، وتشرين على الحرية بهدفين دون مقابل، كما فاز الطليعة على جبلة بهدف دون رد.

وتختتم الجولة 12 غداً الأربعاء بلقاءين، يجمع الأول الكرامة مع خان شيخون في ملعب الجلاء بدمشق، والثاني الوحدة مع الشرطة في ملعب الفيحاء بدمشق.