مواجهة قوية تجمع منتخبي إنكلترا وكرواتيا في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026

دالاس-سانا

يستعد المنتخبان الإنكليزي والكرواتي لكرة القدم لافتتاح مشوارهما في بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقيان في الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت دمشق، على أرضية ملعب “إيه تي آند تي” في مدينة دالاس الأمريكية، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية عشرة.

وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لكلا الطرفين، إذ يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز لكسب النقاط الثلاث، وبناء الثقة لفرض الإيقاع على بقية مشوار دور المجموعات، والابتعاد عن الحسابات المعقدة في ظل طموحهما المشترك لخطف إحدى بطاقات العبور إلى الدور المقبل.

ويدخل منتخب “الأسود الثلاثة” اللقاء بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل بطموح تحقيق انطلاقة قوية تؤكد ترشيحه للمنافسة على اللقب العالمي، وسط ترقب في الأوساط الرياضية حول الجاهزية البدنية للجناح بوكايو ساكا للمشاركة في التشكيلة الأساسية قبل ضربة البداية.

في المقابل، يعول المنتخب الكرواتي بقيادة مدربه زلاتكو داليتش على خبرة لاعبيه الكبيرة في المواعيد الكبرى، وحضور قائده المخضرم لوكا مودريتش، في مواجهة متجددة تحمل طابعاً ثأرياً، وذاكرة خاصة للفريقين منذ لقائهما في نصف نهائي مونديال روسيا 2018، والذي حسمه الكروات لصالحهم.

وتحمل المباراة نكهة خاصة بالنظر إلى سجل المواجهات الحديثة والندية الكبيرة التي جمعت الفريقين، حيث التقيا أربع مرات بين عامي 2018 و2021، وتبادلا خلالها الفوز بواقع انتصارين لكل منهما مقابل تعادل واحد، وكان أبرز تلك اللقاءات مواجهة نصف نهائي مونديال روسيا 2018 التي حسمتها كرواتيا لصالحها بهدفين لهدف.

وتضم المجموعة الحادية عشرة، إضافة إلى إنكلترا وكرواتيا، منتخبي غانا وبنما.