الحرجلة يفوز على شرطة حماة ضمن دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

إدلب-سانا

فاز نادي الحرجلة على شرطة حماة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من ذهاب دوري الدرجة الأولى للرجال بكرة القدم، وذلك على أرض الملعب البلدي بإدلب.

وأشار زاهر عليا مدرب نادي الحرجلة في تصريح لـ سانا إلى أن فريقه كان بإمكانه زيادة أهدافه، إلا أنه أهدر العديد من الفرص قبل أن يحسم اللقاء، نتيجة اللقاء بالفوز بهدفين دون مقابل.

وذكر محمد نونو لاعب نادي شرطة حماة، أن فريقه أهدر فرصاً كانت سانحة للتسجيل، داعياً إلى الإسراع بتأهيل الملاعب في حماة، لأن فرق المحافظة تضطر للعب خارج أرضها، وتخسر عاملي الأرض والجمهور.

يشار إلى أن إدلب تستضيف منافسات المجموعة الرابعة بدلاً من حماة، نظراً لعدم جاهزية ملعب حماة البلدي.

