منتخب كوراساو يفرض تعادلاً سلبياً على الإكوادور في الجولة الثانية من كأس العالم ‌‏2026‏

كانساس سيتي-سانا

فرض منتخب كوراساو تعادلاً سلبياً على نظيره الإكوادوري، ضمن الجولة الثانية من ‏منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم لكرة القدم 2026، محققاً أول نقطة له في ‏أول مشاركة مونديالية.

وفي المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم الأحد على أرضية ملعب “أروهيد” بمدينة ‏كانساس سيتي الأمريكية، دخل كوراساو اللقاء تحت ضغط الهزيمة الثقيلة أمام ألمانيا ‏بسبعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، لكنه ظهر بصورة مختلفة، معتمداً على ‏تنظيم دفاعي محكم وانضباط تكتيكي حال دون وصول الإكوادوريين إلى الشباك.

ورغم السيطرة الواضحة لمنتخب الإكوادور وتعدد الفرص، فإنه لم يفلح في ترجمة ‏هجماته إلى أهداف، وافتقد إلى الدقة في اللمسة الأخيرة، ليهدر فرصة ثمينة لتعزيز ‏حظوظه في التأهل.

ورفع التعادل رصيد كوراساو إلى نقطة واحدة، متساوياً بالرصيد ذاته مع الإكوادور، ‏لتبقى حسابات التأهل مفتوحة قبل الجولة الأخيرة، التي يواجه فيها كوراساو منتخب كوت ‏ديفوار، بينما تلتقي الإكوادور مع ألمانيا. ‏