منتخب كوراساو يفرض تعادلاً سلبياً على الإكوادور في الجولة الثانية من كأس العالم ‌‏2026‏

كانساس سيتي-سانا
فرض منتخب كوراساو تعادلاً سلبياً على نظيره الإكوادوري، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم لكرة القدم 2026، محققاً أول نقطة له في أول مشاركة مونديالية.
وفي المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم الأحد على أرضية ملعب “أروهيد” بمدينة كانساس سيتي الأمريكية، دخل كوراساو اللقاء تحت ضغط الهزيمة الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، لكنه ظهر بصورة مختلفة، معتمداً على تنظيم دفاعي محكم وانضباط تكتيكي حال دون وصول الإكوادوريين إلى الشباك.
ورغم السيطرة الواضحة لمنتخب الإكوادور وتعدد الفرص، فإنه لم يفلح في ترجمة هجماته إلى أهداف، وافتقد إلى الدقة في اللمسة الأخيرة، ليهدر فرصة ثمينة لتعزيز حظوظه في التأهل.
ورفع التعادل رصيد كوراساو إلى نقطة واحدة، متساوياً بالرصيد ذاته مع الإكوادور، لتبقى حسابات التأهل مفتوحة قبل الجولة الأخيرة، التي يواجه فيها كوراساو منتخب كوت ديفوار، بينما تلتقي الإكوادور مع ألمانيا.