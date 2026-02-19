برشلونة يسعى للظفر بخدمات المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز

مدريد-سانا

يسعى فريق برشلونة الإسباني للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية وإسبانية، أن ألفاريز سينتقل إلى برشلونة بعد انتهاء كأس العالم 2026، ليخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وأشارت تقارير صحفية أن اللاعب الأرجنتيني يرى أن مسيرته في أتلتيكو مدريد قد اكتملت، وهو يعتقد أن مسيرته تحتاج إلى فريق يمنحه لقباً.

ولدى جوليان ألفاريز، عقد مع أتلتيكو مدريد حتى 2030، وهو أحد المهاجمين الأكثر طلباً في السوق، ولذلك سيتعين على برشلونة، التوصل إلى اتفاق مع الأتلتيكو.