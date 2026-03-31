تفعيل اللجنة الفنية لرياضة الترياثلون في القنيطرة

دمشق-سانا

في إطار الجهود الرامية للارتقاء برياضة الترياثلون وتوسيع قاعدتها في المحافظات السورية، تم تفعيل اللجنة الفنية للترياثلون في محافظة القنيطرة.

وأوضحت رئيسة الاتحاد السوري للترياثلون دانة شباط في تصريح لـ سانا أن محافظة القنيطرة كانت من المناطق النشطة جداً في هذه الرياضة، ولا سيما في منافسات الدواثلون، حيث ضمت قاعدة واسعة من اللاعبين قبل أن تنقطع النشاطات لفترة.

وأشارت شباط أنه تم بحث آليات عودة الترياثلون للمحافظة، وتوفير التجهيزات اللازمة، وإعادة القنيطرة إلى دائرة المنافسة المحلية ودورها في إنتاج الأبطال الدوليين، حيث تم تفقد نادي الجولان الرياضي في مخيم الوافدين، الذي يوجد فيه مسبح صيفي حديث يُعد إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية في المحافظة.

وأكدت رئيسة الاتحاد أن هذا المسبح يشكل فرصة مثالية لنشر رياضة الترياثلون، لافتةً إلى أن أبناء القنيطرة يتمتعون بقدرات رياضية عالية وروح تنافسية عالية تمكنهم من الوصول إلى منصات التتويج محلياً ودولياً.

من جانبه، أكد هاني دياب رئيس دائرة الألعاب الفردية أن تفعيل اللجنة الفنية في القنيطرة يمثل خطوة مهمة في تطوير الرياضة الفردية بالمحافظة، ولا سيما مع إنشاء المسبح الحديث الذي سيوفر بيئة مثالية لممارسة السباحة والترياثلون، معبراً عن ثقته بعودة رياضيي القنيطرة بقوة وتحقيقهم إنجازات مميزة.

