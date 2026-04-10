اللاعب السوري رامي طلب يحصد لقب استاذ اتحادي بالشطرنج على المستوى الدولي

دمشق-سانا

سجل اللاعب السوري رامي طلب حضوره بقوة في السجلات العالمية للعبة الشطرنج، بنيله لقب استاذ اتحادي باللعبة رغم صغر سنه.

وحصد طلب (13عاماً) لقب استاذ اتحادي (FM) بجدارة عبر كسر حاجز الـ 2300 نقطة في التصنيف الدولي للعبة، وهي الطريقة الأصعب للحصول على اللقب، وذلك بعد أن وصل تصنيفه لـ 2350 نقطة، محققاً بذلك إنجازاً تاريخياً للاعب بهذا العمر .

وفي تصريح لـ سانا أكد رئيس الاتحاد العربي السوري للشطرنج علي عباس أهمية الإنجاز الذي حققه اللاعب طلب، والذي يضاف الى الإنجازات التي يحققها أبطال سوريا بالشطرنج.

وأضاف: الاتحاد مستمر بدعم المواهب الاستثنائية، ولاسيما المواهب الصاعدة مثل رامي طلب ومازن فندي والعديد من المواهب التي يتم العمل معها محلياً وتحضيرها لرفع علم سوريا في المحافل الدولية.

يشار إلى أن لقب استاذ اتحادي (FM) هو أحد الألقاب الرسمية التي يمكن أن يحصل عليها لاعب الشطرنج من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج، ويعتبر هذا اللقب ثالث أعلى لقب يمكن تحقيقه، يأتي بعد لقب استاذ دولي كبير (GM) ولقب استاذ دولي (IM).