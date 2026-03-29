الإيطالي أنتونيلي يحسم سباق اليابان وينتزع صدارة بطولة العالم للفورمولا 1

photo 2026 03 29 10 23 08 الإيطالي أنتونيلي يحسم سباق اليابان وينتزع صدارة بطولة العالم للفورمولا 1

سوزوكا-سانا

حقق السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي، نجم فريق مرسيدس، انتصاراً مثيراً في سباق جائزة اليابان الكبرى، بالجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات “فورمولا 1″، اليوم الأحد، على حلبة “سوزوكا” التاريخية، ليعتلي بهذا الفوز صدارة الترتيب العام للسائقين.

وبهذا النجاح، سجّل أنتونيلي (19 عاماً)، انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي بعد فوزه بجائزة الصين الكبرى قبل أسبوعين.

واجتاز أنتونيلي خط النهاية في المركز الأول، متقدماً بفارق ضئيل على الأسترالي أوسكار بياستري سائق “ماكلارين”، الذي حل ثانياً، بينما أكمل سائق “فيراري” شارل لوكلير (موناكو) منصة التتويج باحتلاله المركز الثالث.

ويعكس هذا الفوز البداية القوية لأنتونيلي في “الفئة الأولى”، حيث نجح في فرض هيمنته على البطولة مبكراً، منتزعاً الصدارة بفضل أدائه المتزن واستغلاله المثالي للاستراتيجيات الفنية خلال السباق.

