التعادل يحسم ديربي حمص.. وأهلي حلب يعزز صدارته في الدوري الممتاز لكرة القدم

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله ديربي حمص بين الكرامة وحمص الفداء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي اختتمت اليوم، وشهدت فوزاً كبيراً لأهلي حلب على الفتوة بنتيجة 1/4 عزز به صدارته للترتيب.

وفي التفاصيل، انتهى لقاء الديربي بين الكرامة وحمص الفداء بالتعادل 1/1 على أرضية الملعب البلدي في حمص حيث سجل للكرامة إسلام بطران، فيما أحرز صبحي شوفان هدف حمص الفداء.

وفي حلب، واصل أهلي حلب تألقه بفوز عريض على الفتوة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية، وسجل للفريق الفائز كل من أنس دهان وحسن دهان وعبد الله النجار، إضافة إلى هدف جاء بالخطأ من مدافع الفتوة، بينما سجل أحمد الحسين هدف الفتوة الوحيد.

وعلى الملعب البلدي في إدلب، تغلب الوحدة على أمية بثلاثة أهداف مقابل هدف عبر عبد الرحمن بركات ومصطفى جنيد ومصطفى حمو.

وفي دمشق، فاز الشعلة على الحرية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجلاء، وجاء هدف اللقاء عبر أنس بلحوس، فيما انتهى لقاء الطليعة والجيش على الملعب البلدي في حماة بالتعادل السلبي.

ومع ختام الجولة السابعة عشرة، حافظ أهلي حلب على صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، يليه الوحدة بـ36 نقطة، ثم حمص الفداء بـ35 نقطة، فالكرامة وحطين بـ32 نقطة لكل منهما، ثم تشرين بـ29 نقطة، والطليعة بـ28 نقطة، والجيش بـ23 نقطة، والفتوة بـ19 نقطة، والشرطة بـ18 نقطة، والحرية بـ16 نقطة، ودمشق الأهلي بـ15 نقطة، وخان شيخون بـ14 نقطة، وجبلة بـ13 نقطة، والشعلة بـ11 نقطة، وأمية بـ9 نقاط.