إشهار اللجنة البارالمبية الوطنية السورية كهيئة مستقلة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الرياضة والشباب إشهار اللجنة البارالمبية الوطنية السورية لتكون منظمة رياضية وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

وجاء في بيان نشرته اللجنة البارالمبية الوطنية السورية في صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن اللجنة تتمتع بالاستقلالية التنظيمية والإدارية المالية، وذلك وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة في الجمهورية العربية السورية، وبما ينسجم مع تعليمات وأنظمة اللجان الدولية والآسيوية والعربية والإقليمية.

كما جاء في البيان أن هذا الإشهار يؤكد انطلاق مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم القائم على مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في الارتقاء بالرياضة البارالمبية، ويدعم مسيرة تحقيق الإنجازات للرياضين من ذوي الإعاقة.

وتعد اللجنة الممثل الرسمي لسوريا أمام اللجنة الدولية واللجان البارالمبية الإقليمية والقارية والاتحادات والهيئات الرياضية ذات الصلة، حيث تضطلع بدور أساسي في تنظيم وتطوير الرياضة البارالمبية ورعاية الرياضيين من ذوي الإعاقة والعمل على تعزيز حضور سوريا في مختلف المحافل البارالمبية.