كولومبيا تسعى لحسم التأهل والكونغو تبحث عن مفاجأة جديدة في مونديال 2026

خاليسكو-سانا

يحتضن ملعب “غوادالاخارا” في ولاية خاليسكو بالمكسيك عند الخامسة من صباح يوم غد الأربعاء مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة لبطولة كأس العالم 2026، في لقاء يمثل صراعاً مثيراً بين الفلسفة الهجومية اللاتينية والانضباط الدفاعي الأفريقي.

ويدخل المنتخب الكولومبي، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني نيستور لورينزو، المباراة بأفضلية معنوية كبيرة بعد فوزه الافتتاحي المقنع على أوزبكستان بنتيجة (3-1).

ويمتلك المنتخب الكولومبي خطاً هجومياً ضارباً مرتكزاً على خبرة صانع الألعاب خاميس رودريغيز وسرعة نجم ليفربول لويس دياز.

وفي المقابل يتطلع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي عاد للمونديال بعد غياب دام 52 عاماً، إلى مواصلة مفاجآته وتثبيت جدار دفاعي فولاذي قاد الفريق لفرض التعادل (1-1) على البرتغال في الجولة الأولى.

ويعتمد المدرب الفرنسي سيباستيان دي سابر على نهج تكتيكي صارم بخمسة مدافعين في الخط الخلفي، تدعمه أسماء تنشط في الدوري الإنكليزي الممتاز مثل آرون وان-بيساكا وأكسل توانزيبي، إلى جانب المهاجم يوان ويسا صاحب الهدف التاريخي في مرمى البرتغال.

وتتصدر كولومبيا المجموعة الحادية عشرة برصيد ثلاث نقاط تليها الكونغو الديمقراطية والبرتغال بنقطة وأخيراً أوزبكستان دون أي نقطة.