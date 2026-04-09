رايو فايكانو الإسباني يقترب من التأهل لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

مدريد-سانا

اقترب فريق رايو فايكانو الإسباني من التأهل للدور نصف النهائي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه آيك أثينا اليوناني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة.

وسجل لأصحاب الأرض كل من المغربي إلياس أخوماش في الدقيقة 2، وضاعف أوناي لوبيز النتيجة للفريق الإسباني في الدقيقة 45، واختتم إيسي بالازون أهداف فريقه في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وستُجرى مواجهة الإياب يوم الخميس المقبل في أثينا، حيث تبدو حظوظ رايو فايكانو أوفر للعبور إلى نصف نهائي البطولة.